В 2022 году количество объектов строительства и капитального ремонта в Мурманской области выросло на 26%

В 2022 году на территории Мурманской области с привлечением средств областного бюджета реализуется 135 мероприятий по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и разработке проектной документации объектов в рамках государственных программ Мурманской области на общую сумму 13,3 миллиарда рублей. В понедельник, 26 декабря, с докладом на эту тему на оперативном совещании губернатора Мурманской области выступил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

«Количество объектов выросло на 26% по отношению к 2021 году. Объём финансирования - более чем в два раза. Сегодня расскажем о более значимых объектах строительства и капитального ремонта», - пояснил Алексей Германович.

Так, в рамках национального проекта «Демография» в 2022 году в областном центре завершено строительство детского сада на 80 мест на улице Капитана Орликовой. Ещё два объекта завершены на территории Кольского района: капитальный ремонт межпоселенческой библиотеки в городе Кола и школы в Пушном, куда в сентябре этого года уже пошли первые ученики, и капитальный ремонт фасада здания ДК «Металлург» в Кандалакше, где помимо самого ремонта фасада, значимый для горожан объект, обрёл архитектурно-художественную подсветку.

«Ещё один значимый для нас объект завершён в областном центре – в Мурманском строительном колледже имени Момота капитально отремонтирован корпус, в котором разместился центр опережающей профессионально подготовки», - рассказал заместитель губернатора.

Завершены работы по капитальному ремонту фасада Дома культуры моряков с установкой архитектурно-художественной подсветки фасада, которая подчеркнула лепной декор здания. Кроме того, завершается строительство детского сада на 75 мест в Алакуртти. В настоящее время внутри будущего детского сада проводят финальные работы по чистовой отделке, собирается детская мебель, подключается технологическое оборудование.

В 2022 году завершается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Канадалакше и Заозерске. Строительство ФОКов ведётся в рамках Национального проекта «Демография» и направлено на оздоровление жителей региона, а также популяризации спорта среди молодёжи. На реализацию данных мероприятий предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджетов. Техническая готовность обоих объектов высокая.

Ещё один объект образования – средняя школа №12 в Североморске. Работы первого этапа выполняются в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и находятся в высокой степени готовности.

«В целях комплексного подхода к выполнению программы модернизации школьных учреждений во исполнении Вашего поручения было принято решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета, в целях выполнения объёмов работ, не входящих в федеральную программу, но необходимых для обновления. В 2023 году будут выполняться работы в рамках второго этапа капитального ремонта школы.

В 2022 году Министерство строительства Мурманской области начало реализацию проекта строительству амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском. Также дан старт строительству двух школ в городе-герое Мурманске – на 500 мест на улице Советской и на 800 мест в переулке Казарменном.

В рамках национального проекта «Образование» в октябре 2022 началось строительство школы первой за 29 лет школы на 500 мест в Мурманске по улице Советской. Подрядчиком ведутся работы подготовительного периода. Здание площадью почти 6 тысяч квадратных метров будет состоять из трёх блоков. В них разместятся просторные аудитории, несколько спортивных залов, в том числе для аэробики и хореографии, актовый зал и современные мастерские.

Также в 2022 году началась реконструкция областного онкологического диспансера - строительство нового хирургического корпуса будет завершено в 2024 году.

Согласно проекту на площади 2264 квадратных метра подрядчик возведёт 9-этажное здание, в котором разместятся пять специализированных операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля, а также вспомогательные подразделения.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в плановом периоде до 2024 планируется завершение строительства 12 многоквартирных жилых домов в Мурманске и области, из них 3 дома для отдельных категорий граждан.

«Андрей Владимирович, Министерство строительства Мурманской области уходит от точечной застройки и прорабатывает концепции по комплексному развитию территорий с единым архитектурно-градостроительным пространством. Спасибо Вам за поддержку этого начинания», - поблагодарил губернатора Алексей Германович.

Первые территории, на которых будет осуществляться строительство домов с учётом комплексной застройки, определены в районе пересечения улиц Калинина и Кирпичная, а также в районе улицы Героев Рыбачьего.

«Прошу постоянно контролировать ход работ для того, чтобы не снижать темпы в следующем году», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru