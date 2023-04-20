В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Егора Хаценко о положении молодёжи в регионе и результатах деятельности за прошлый год.

Как прозвучало во время заседания, комитет был создан в марте 2021 года, его профильная задача – создание максимального количества возможностей для самореализации молодых людей и, как следствие, эффективной реализации инновационного потенциала молодежи в обществе. Отмечалось, что ведомством успешно реализуются региональные проекты, направленные на развитие волонтерской деятельности, вовлечение детей и молодежи в мероприятия патриотической направленности, развитие системы поддержки молодёжных движений и объединений, социальных инициатив, продолжается работа по созданию мультифункциональных современных молодежных пространств в муниципалитетах, затрагивающих различные сферы деятельности – спорт и отдых, творчество, образование и предпринимательство, ведётся подготовка специалистов в сфере молодёжной политики. Продолжают действовать принятые ранее меры поддержки одаренных детей и учащейся молодёжи, учреждена и новая - для активной молодёжи региона. Её уникальность в том, что на неё могут претендовать и уже работающие молодые люди. По результатам деятельности комитета в 2022 году Мурманская область вошла в число лидеров по реализации молодёжной политики и в топ-6 по исполнению целевых показателей долгосрочной программы занятости молодёжи. Кроме того, в прошлом году Мурманская область вошла и в число пилотных регионов, в которых реализуется Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства. В целях содействия деятельности советов работающей молодежи, созданных на крупных предприятиях региона, при комитете действует рабочая группа. В её состав вошли представители 12 производственных компаний.

Депутаты обсудили кандидатуру Никиты Симагина из ЗАТО город Заозерск для включения в состав Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27600/