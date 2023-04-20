Большая уборка: мурманчан приглашают на месячник по санитарной очистке и благоустройствуПокупка квартиры в новостройке Екатеринбурга
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 16:00

В 2022 году Мурманская область вошла в число лидеров по реализации молодёжной политики и в топ-6 по исполнению целевых показателей долгосрочной программы занятости молодёжи

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Егора Хаценко о положении молодёжи в регионе и результатах деятельности за прошлый год.

Как прозвучало во время заседания, комитет был создан в марте 2021 года, его профильная задача – создание максимального количества возможностей для самореализации молодых людей и, как следствие, эффективной реализации инновационного потенциала молодежи в обществе. Отмечалось, что ведомством успешно реализуются региональные проекты, направленные на развитие волонтерской деятельности, вовлечение детей и молодежи в мероприятия патриотической направленности, развитие системы поддержки молодёжных движений и объединений, социальных инициатив, продолжается работа по созданию мультифункциональных современных молодежных пространств в муниципалитетах, затрагивающих различные сферы деятельности – спорт и отдых, творчество, образование и предпринимательство, ведётся подготовка специалистов в сфере молодёжной политики. Продолжают действовать принятые ранее меры поддержки одаренных детей и учащейся молодёжи, учреждена и новая - для активной молодёжи региона. Её уникальность в том, что на неё могут претендовать и уже работающие молодые люди. По результатам деятельности комитета в 2022 году Мурманская область вошла в число лидеров по реализации молодёжной политики и в топ-6 по исполнению целевых показателей долгосрочной программы занятости молодёжи. Кроме того, в прошлом году Мурманская область вошла и в число пилотных регионов, в которых реализуется Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства. В целях содействия деятельности советов работающей молодежи, созданных на крупных предприятиях региона, при комитете действует рабочая группа. В её состав вошли представители 12 производственных компаний.

Депутаты обсудили кандидатуру Никиты Симагина из ЗАТО город Заозерск для включения в состав Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27600/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)10 признаков работодателя-мошенника: как быстро распознать и не попасть на удочку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Стартовал приём заявок на конкурс «Инновационный ваучер»: предпринимателей региона приглашают принять участие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 9 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Внутриквартальные тепловые сети Октябрьского округа в Мурманске реконструируют в 2023 году-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика