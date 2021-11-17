В 2022 году Мурманская ТЭЦ заменит более 5 километров теплосетей

Комитет по тарифному регулированию рассмотрел и согласовал инвестиционную программу АО «Мурманская ТЭЦ» на 2022 год. Программа предусматривает замену 5,6 километра сетей теплоснабжения за счёт внутренних резервов экономии АО «Мурманская ТЭЦ», что позволит избежать дополнительной тарифной и бюджетной нагрузки.

Важно отметить, что программа разработана с учётом подписанного соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, ПАО «ТГК-1» и АО «Мурманская ТЭЦ». В рамках соглашения АО «Мурманская ТЭЦ» выполняет взятые на себя обязательства по ежегодной реконструкции тепловых сетей в объёме не менее 5% от общей протяжённости и обеспечению снижения технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Реализация указанных мероприятий является решением одной из важнейших задач для региона по обновлению инфраструктуры теплоснабжения и, соответственно, приведёт к повышению качества и надёжности предоставляемых услуг с учётом баланса интересов потребителей и производителей, отмечает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.