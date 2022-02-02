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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 10:15

В 2022 году на грантовую поддержку деятелей культуры Мурманской области выделено в полтора раза больше средств

Исполнение нацпроекта «Культура», поддержка креативных начинаний, новые идеи в развитии и пропаганде заполярного искусства и многое другое стало темой доверительного разговора губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с руководителями творческих союзов региона в рамках традиционной ежегодной встречи, которая, как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, состоялась вчера.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в формат мероприятия – решено было ограничиться беседой в узком кругу. Встреча прошла в Музыкальной гостиной областной филармонии с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

Открывая встречу, Андрей Чибис поблагодарил работников культуры за высокие результаты труда в 2021 году.

«Мы вчера на заседании правительства подвели итоги реализации нацпроектов, и всё, что у нас было задумано по культуре, выполнено на 100%. Мы наконец-то открыли драмтеатр, хотя это было тяжело и непросто. Помимо крупных объектов, важно, что у нас проходят ремонты и строительство домов культуры в отдалённых и небольших посёлках – так, новый ДК появился в Минькино. Создано пять новых модельных библиотек, виртуальные залы. И самое главное – дополнительная финансовая поддержка творческих объединений. Мы на культуре не экономим, выделяем на неё всё больше ресурсов», - подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил творческим работникам награды. Нагрудным знаком к почётному званию «Заслуженный артист Российской Федерации» награждён актёр-кукловод Мурманского областного театра кукол Сергей Репин. Премии губернатора за особый вклад в развитие культуры и искусства вручены писателю Владимиру Сорокажердьеву и аккомпаниатору-концертмейстеру Мурманской областной филармонии Елене Тимофеевой.

Затем состоялся разговор по душам, в ходе которого собеседниками был затронут широкий круг тем – от творческих планов до насущных проблем жизни региона.

Руководители объединений выразили главе области искреннюю признательность за сформированные в Мурманской области механизмы финансовой поддержки культуры. Так, глава регионального отделения Союза писателей России Илья Виноградов поблагодарил Андрея Чибиса за введённый в 2021 году инструмент субсидий творческим союзам из средств областного бюджета.

«Очень эффективный инструмент, который позволяет делать очень интересные проекты. С помощью субсидии мы за год впервые издали полную, глубокую антологию поэзии Кольского края – тех авторов, которые здесь жили, приезжали или писали о Мурмане, начиная с Есенина и Константина Симонова и заканчивая современными мурманскими авторами. Частично на средства субсидии провели литературный фестиваль «Капитан Грэй», который прогремел по всей стране. Провели около 30 поездок по области с молодыми писателями – от Териберки до Варзуги. Интерес у молодёжи к литературе есть, мы его стараемся поддерживать и развивать, и эти средства очень помогают», - отметил литератор.

В этом контексте министр культуры Мурманской области Ольга Обухова призвала деятелей искусства активнее пользоваться также грантовой поддержкой региона. В 2022 году на эти цели выделено в полтора раза больше средств, чем в 2021.

«Смелей заходите в грантовую повестку. Это не так трудно, тем более что сотрудники министерства всем помогают. В феврале мы будем объявлять и в марте разыгрывать гранты. Воспользуйтесь этим, и у вас будет ещё больше возможностей для реализации своих замыслов», - сказала руководитель ведомства.

С литературой связана и идея, родившаяся в процессе беседы. Ветеран мурманской поэзии и публицистики Владимир Сорокажердьев подарил Андрею Чибису свой обширный документальный труд о Териберке. В свою очередь, глава региона предложил распространять эту и другие книги заполярных авторов – краеведческие и художественные – среди приезжающих в область туристов в местах размещения. Министерству культуры дано поручение совместно с комитетом по туризму отработать соответствующую схему действий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор обратился к главе отделения Союза художников России Марии Михайленко с просьбой подумать об активизации использования стрит-арта в преображении облика Мурманска. Как отметил Андрей Чибис, прошлогодний фестиваль уличного искусства в Росте имел большой резонанс даже за пределами области.

«Наши цели: первое – обновление тех стен, в которых культурные мероприятия проводятся. Второе – поддержка инициатив наших талантов, приглашение сюда знаменитостей для коллаборации и обмена опытом, новыми эмоциями. И третье, конечно, – развитие современного искусства, технологий и креативных индустрий. Весь этот комплекс вопросов у нас сегодня на повестке дня. Но самое главное – это поддержка наших творческих людей, и увеличение объёма грантов даст этому дополнительный стимул», – подвёл итог беседы губернатор.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438533/#&gid=1&pid=7

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