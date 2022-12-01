В 2022 году на научные проекты НОЦ от Мурманской области привлечено более 9,6 миллиона рублей

В рамках участия в межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» в 2022 году поддержано 7 проектов от Мурманской области на сумму 9,66 миллиона рублей. Об этом 30 ноября рассказал заместитель губернатора Юрий Фомин на заседании регионального правительства.

«Всего за два года из федерального бюджета на мероприятия и молодёжные лаборатории НОЦ Мурманской области выделено порядка 105 миллионов рублей», – доложил вице-губернатор.

По предварительным данным за 2022 год, в регионе насчитывается 36 организаций, занимающихся научной деятельностью, с общей численностью более 1800 человек, занятых научными исследованиями и разработками.

«В последние годы идёт активное наращивание научных исследований в образовательных организациях высшего образования. В этот году учеными советами МАГУ и МГТУ принято решение об объединении усилий и создании нового университета. Разработана модель нового вуза, в рамках которой в университете будут разрабатываться и реализовываться исследовательские программы, ориентированные на глобальную арктическую повестку», – подчеркнул в своём докладе Юрий Фомин.

Продолжается работа по внедрению науки в школах. В 2022 году создано 12 центров «Точка роста», школьный «Кванториум» в Североморске, проведены 5 смен по направлению «Наука» центра «Полярная звезда», молодежный научный форум Северо-Запада «Шаг в будущее» и другие мероприятия.

В целях популяризации науки в Мурманской области 15 декабря планируется проведение «Форума молодых учёных». Организатором выступит АНО «Проектный офис «Арктический элемент» во взаимодействии с правительством Мурманской области, министерством высшего образования и науки РФ и Российской академии наук.

Также Проектный офис «Арктический элемент» совместно с «Деловым альянсом» провёл оценку технологий, разрабатываемых ФИЦ КНЦ РАН, МГТУ и МАГУ.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогу выступления было предложено разработать региональную программу научно-технологического развития Мурманской области, проанализировать существующие меры поддержки научной деятельности в регионе и представить предложения по стимулированию прикладных исследований.

Фото: https://gov-murman.ru