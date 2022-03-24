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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.22 16:15

В 2022 году на обеспечение продовольственной безопасности из регионального бюджета выделено боле 296 миллионов рублей

Обеспечение продовольственной безопасности – одно из пяти направлений регионального плана по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Мурманской области. Об этом сегодня доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на заседании регионального правительства.

В регионе определены следующие направления развития агропромышленного комплекса за счет средств федерального бюджета:

- поддержка молочного животноводства;

- развитие племенного животноводства

- поддержка северного оленеводства;

- поддержка производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- поддержка фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств (грант «Агростартап»);

- страхование аквакультуры.

«На поддержку сельхозтоваропроизводителей региона по указанным направлениям в 2022 году за счёт средств федерального бюджета предусмотрено более 79 млн рублей. И сейчас Министерством сельского хозяйства Российской Федерации рассматривается возможность увеличения федеральной поддержки регионам», – отметила вице-губернатор.

В региональном плане по продовольственной безопасности предусмотрена финансовая поддержка по 13 направлениям на общую сумму 270 млн рублей.

«В том числе, на субсидирование затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области предусмотрено 73 млн рублей, на оказание дополнительной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям региона в части увеличения ставки субсидии на коровье молоко до 18 тысяч рублей за тонну предусмотрено 106 миллионов рублей», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также 26,5 млн рублей предусматривается на оказание государственной поддержки участникам проекта «Наша рыба» путем предоставления субсидии на компенсацию части затрат на закупку свежей рыбы для последующей реализации населению.

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