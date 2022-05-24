В 2022 году на обновление и модернизацию материально-технической базы медучреждений Мурманской области заложено более 2 млрд рублей. Об этом вчера сообщил глава региона Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

«Из федерального бюджета для Мурманского областного клинического многопрофильного центра на приобретение медицинского оборудования и оснащение отделений медицинской реабилитации выделили 75 млн рублей. Также на эти цели мы добавим еще 31 млн рублей из регионального бюджета», – отметил Андрей Чибис.

В итоге Мурманский областной клинический многопрофильный центр дополнительно получит 106 млн рублей на приобретение около 200 единиц медицинских изделий, сообщает региональное Министерство информационной политики.