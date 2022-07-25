В 2022 году на поддержку творческих инициатив северян предусмотрено 10 видов грантов и премий на общую сумму свыше 50 млн рублей

Сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис напомнил, что на прошлой неделе в Москве прошел Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках мероприятий состоялось пленарное заседание с Президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что Мурманская область заняла 22-е место в стране по активности предложений. От региона подано 174 заявки. Кроме того, в топ-200 и топ-1000 вошли 6 идей, в том числе по туризму и молодёжным пространствам.

«Прошу наращивать темп этой работы, активнее вовлекать молодёжь и инициативных северян. У нас очень небезразличные жители, и у них есть набор конкретных инициатив и предложений. Мы со своей стороны будем оказывать всевозможную поддержку», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области продолжает инвестировать в поддержку творческих инициатив НКО и деятелей культуры. В этом году предусмотрено 10 видов грантов и премий на общую сумму свыше 50 млн рублей, что на 13% больше, чем выделили в прошлом году.

Подробнее о грантах в культуре и искусстве рассказала министр регионального Минкульта Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/