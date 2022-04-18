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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 10:00

В 2022 году на работы по ремонту мемориальных памятников Мурманской области планируется выделить 61 млн рублей

На осуществление деятельности по сохранению памятников Великой Отечественной войны в этом году в Мурманской области предусмотрено 40 млн рублей из областного бюджета, ещё 21 млн рублей – субсидия из федерального бюджета. На эти средства планируется отремонтировать 27 объектов на территории 13 муниципальных образований.

Речь об этом шла на первом в текущем году заседании межведомственной комиссии по мемориальным памятникам и памятным знакам на территории Мурманской области под председательством заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой. Средства из федерального бюджета выделяются в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Как сообщает региональное Министерство культуры, на заседании комиссии был рассмотрен проект установки в Мончегорске стелы «Города трудовой доблести». Напомним, что с осени 2021 года городу принадлежит звание «Город трудовой доблести». 12-метровая стела появится в городе в рамках комплексного благоустройства аллеи имени Игоря Ермакова.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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