В 2022 году на работы по ремонту мемориальных памятников Мурманской области планируется выделить 61 млн рублей

На осуществление деятельности по сохранению памятников Великой Отечественной войны в этом году в Мурманской области предусмотрено 40 млн рублей из областного бюджета, ещё 21 млн рублей – субсидия из федерального бюджета. На эти средства планируется отремонтировать 27 объектов на территории 13 муниципальных образований.

Речь об этом шла на первом в текущем году заседании межведомственной комиссии по мемориальным памятникам и памятным знакам на территории Мурманской области под председательством заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой. Средства из федерального бюджета выделяются в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Как сообщает региональное Министерство культуры, на заседании комиссии был рассмотрен проект установки в Мончегорске стелы «Города трудовой доблести». Напомним, что с осени 2021 года городу принадлежит звание «Город трудовой доблести». 12-метровая стела появится в городе в рамках комплексного благоустройства аллеи имени Игоря Ермакова.

Фото: https://gov-murman.ru