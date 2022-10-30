В 2022 году на развитие центров экономического роста Арктической зоны из федерального бюджета выделено 2,6 млрд рублей

На заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое 28 октября провёл вице-премьер– полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, обсуждались вопросы строительства судов аварийно-спасательного флота для Северного морского пути, проекты планов социального развития центров экономического роста арктических регионов.

Также было рассмотрено исполнение единого плана мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, сообщила пресс-служба правительства

«Работать приходится в непростое время. Продолжается специальная военная операция, а вместе с ней и беспрецедентное внешнеполитическое давление на нашу страну. Несмотря на это, развитие Арктики остаётся одним из приоритетов России. Оно осуществляется в рамках задач, поставленных Президентом Российской Федерации, а также в соответствии с Основами государственной политики России в Арктике, Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», – сказал Трутнев, процитированный в сообщении.

Обсуждалось строительство судов аварийно-спасательного флота для Северного морского пути.

С 2021 года непосредственно в акватории Северного морского пути на постоянной основе осуществляется несение аварийно-спасательной готовности восемью многофункциональными аварийно-спасательными судами ФГБУ «Морспасслужба». В рамках поставленных Президентом России задач к 2025 году должно быть построено ещё 16 судов, и общая группировка аварийно-спасательных судов будет увеличена до 24 (включая 8 судов, которые уже находятся в акватории Севморпути).

Как доложил заместитель министра транспорта Александр Пошивай, 6 судов из 16 должны быть сданы уже в 2023 году. В процессе строительства находится 15 судов аварийно-спасательного флота, ещё по одному судну ведётся заключение контракта на строительство.

По словам руководителя Росморречфлота Захария Джиоева, по всем судам осуществлена закладка килей, ведётся разработка технической документации, резка металла, формирование секций. Согласно контрактам в 2023 году необходимо сдать 6 судов, в 2024 году – 10 судов.

Были рассмотрены проекты планов социального развития центров экономического роста арктических регионов. Средства на модернизацию социальной инфраструктуры на арктических территориях будут выделяться по линии арктической единой субсидии. Контроль за использованием средств возложен на Минвостокразвития.

«Инструмент арктической единой субсидии – новый, он вводится в рамках принятых на Восточном экономическом форуме решений Президента Российской Федерации. Мы опробовали формат единой субсидии на Дальнем Востоке. Он зарекомендовал себя хорошо. Так, по единой субсидии в модернизацию социальной инфраструктуры дальневосточных регионов вложено порядка 100 млрд рублей. У нас есть возможность гибко, своевременно и в самых важных вопросах оказывать помощь регионам», – подчеркнул Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, в 2022 году на развитие центров экономического роста Арктической зоны из федерального бюджета выделено 2,6 млрд рублей.

«В 2022 году на развитие центров экономического роста (АЗРФ из федерального бюджета) выделено 2,6 млрд рублей. Вместе с вами примем решение, как мы должны их распределить. На данный момент предполагается 24 мероприятия в четырёх субъектах: Республика Коми, Архангельская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область», - сказал он.

Фото: http://government.ru/news/46924/