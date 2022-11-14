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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 15:15

В 2022 году на реализацию дополнительных образовательных программ были направлены свыше 10 млн рублей из регионального бюджета

Услуги в сфере дополнительного образования в Мурманской области предоставляют 492 организации, в различные программы вовлечены 84,6 тысячи ребят от 5 до 18 лет (более 74% от общей численности детей в регионе). Об этом рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова на оперативном совещании.

При поддержке губернатора Андрея Чибиса в 2022 году на реализацию дополнительных образовательных программ были направлены свыше 10 млн рублей из регионального бюджета.

6 учреждений получили гранты по 500 тысяч рублей на проекты по созданию воспитательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства для развития получили информационный медиацентр «СНЕГ» на базе Центра образования «Лапландия» в г.Мурманск, научное общество «Молодой исследователь» в школе №7 г. Апатиты, образовательное пространство «Музей занимательных наук «ЭйнштейниУм» и ресурсный центр развития туристско-краеведческой направленности «Полярные медведи» в Центре развития творчества детей и юношества «Полярис» в г. Мончегорск. В Кольском районе организованы мультидисциплинарные «университетские субботы», в Кандалакше в рамках проекта школы искусств №1 издана детская книга.

Грант в 2,7 млн рублей также получило частное образовательное учреждение – «Центр «Юный Умник» в г. Североморск. На сегодняшний день программы дополнительного образования в регионе реализуют 24 частные организации и 40 индивидуальных предпринимателей.

Мурманский арктический государственный университет в 2022 году получил 2,8 млн рублей из регионального бюджета для подготовки детей к успешному выступлению в конкурсе «Большие вызовы», на Всероссийской олимпиаде школьников, фестивале «Леонардо» и молодёжном научном форуме «Шаг в будущее». Дети получают углублённые знания по 10 общеобразовательным предметам.

Кроме того, в 2022 году гранты в размере 125 тысяч рублей получили 5 проектов школьников: создание безопасной информационной среды для подростков; отработка доступных методов выделения ДНК в школьной лаборатории; проектирование аппарата для снятия напряжения с глаз у школьников; мониторинг окружающей природной среды на территории Мурманска; издание сборника рассказов и повестей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в  2023 году запланировано 4 конкурсных отбора, аналогичных проведенным в 2022 году, сумма грантовой поддержки также составит более 10 млн рублей.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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