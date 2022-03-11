В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Северо-Запад» Артёмом Пидником. Стороны обсудили подготовку компании к зиме и подключение к сетям крупных региональных объектов.

«Вопросы надёжного энергообеспечения всегда будут актуальны. И сегодня это, безусловно, задача по сокращению числа технологических нарушений на нашей территории, а также по обновлению основных средств, выполнению всех планов и инвестпрограмм, несмотря на новые обстоятельства», – отметил Андрей Чибис.

В этом году в Мурманской области «Россети Северо-Запад» планируют отремонтировать 200 км линий электропередачи, 29 трансформаторных подстанций, заменить 9 тысяч изоляторов, расчистить 680 гектаров просек воздушных линий. Всего на ремонт электросетей компанией будет направлено 527 млн рублей.

«Мурманская область – территория с суровым полярным климатом. Поэтому мы уделяем особое внимание системной работе по повышению надёжности электроснабжения и развитию электросетевой инфраструктуры в регионе. Хочу заверить, что в этом году в полном объёме исполним инвестиционную и ремонтную программы», – отметил Артём Пидник.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава сетевой компании также рассказал, что «Россети Северо-Запад» проводят предпроектные исследования для технологического присоединения кластера «Валла Тунтури» в Печенгском муниципальном округе. В туристический объект войдут горнолыжный курорт, канатная дорога, дайвинг-центр и гостиничный комплекс.