В 2022 году на социальное развитие региона будет направлено на 9,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в прошедшую пятницу, 10 декабря, Мурманская областная Дума в третьем окончательном чтении приняла проект бюджета области на 2022 год и плановый период 2023-24 годов. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поблагодарил парламентариев за поддержку и конструктивную совместную работу.

«За два последних года доходы области выросли на 30%. В следующем году расходы составят почти 124 миллиарда рублей. Это очень серьёзный показатель. И самое важное, что мы фактически от режима поддержания переходим к активным инвестициям в главные приоритеты – здравоохранение, образование, городскую среду. Все социальные обязательства будут выполнены и индексированы надлежащим образом. На эти цели направим более 79 миллиардов рублей – это на 9,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем году», – сообщил глава региона.

Также Андрей Чибис отметил, что более 14 млрд рублей в следующем году будет направлено на капитальное строительство. В числе проектов – две новые школы в Мурманске, реконструкция онкологического диспансера, ряд новых спортивных объектов. Кроме того, отдельным направлением, стартующим в 2022 году, станут инвестиции в жилищное строительство, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430920/#&gid=1&pid=1