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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.22 15:30

В 2022 году на территории 25 муниципальных образований будет благоустроено 69 площадок с игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием

Региональный Минград в плановом режиме контролирует процесс благоустройства объектов во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

Как сообщает данное ведомство, на данный момент завершено благоустройство дворов 28 многоквартирных домов в Верхнетуломском, Зеленоборском, Кандалакше, Африканде, Коле, Пушном, Туломе и Умбе. Готовность дворов 119 домов составляет более 35 процентов.

Благоустройство общественных территорий, в том числе и проектов-победителей Всероссийских конкурсов 2021-2022 годов, продвигается в удовлетворительном темпе на 12 объектах. В зелёной зоне «Светофора готовности» лидируют Североморск, Полярные Зори, Кола, Апатиты, Кандалакша, Гаджиево.

Благоустройство проектов в некоторых муниципалитетах ведётся поэтапно. Например, в Мурманске это «Зелёная зона вдоль ручья Чистого», в Кировске – благоустройство сквера в микрорайоне Кукисвумчорр, в Заозёрске – благоустройство городской площади по ул. Ленинского Комсомола с прилегающей территорией городского стадиона.

«Неоспоримым приоритетом в процессе благоустройства является качество исполнения работ. Именно поэтому масштабные проекты реализуются периодами или этапами, которые из-за короткого в Кольском Заполярье строительного сезона могут быть продлены на несколько сезонов. В основе комфортной, многофункциональной общественной территории – подготовка земельного участка, ремонт или прокладка инженерных коммуникаций и так далее. Эти работы выглядят непрезентабельно, но именно они являются основными», – подчеркнула вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В 2022 году на территории 25 муниципальных образований будет благоустроено 69 площадок с игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием.

Основания для площадок готовят муниципалитеты, оборудование устанавливает АНО «Центр городского развития Мурманской области». На данный момент готовы к эксплуатации 9 площадок, на 11 объектах специалисты монтируют оборудование. Основание принято на 31 площадке.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23026&page=1

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