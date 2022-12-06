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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 16:45

В 2022 году наблюдалась повышенная ледовитость восточных морей российской Арктики – ААНИИ

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательском института представили данные о гидрометеорологической обстановке в Арктике в ходе ежегодного научно-практического семинара «Анализ гидрометеорологических процессов в арктических морях и гидрометеорологическое обеспечение морских операций в Арктике 2022».

В мероприятии приняли участие около 100 ведущих профильных экспертов научных и коммерческих организаций, работающих в Арктической зоне.

Общее количество льдов в Северном Ледовитом океане в конце июня – периоде максимальной ледовитости, составило 10 504 млн кв. км. Это на 4,6% меньше среднемноголетних значений за последние 40 лет и близкое по величине к среднему значению за десятилетие. Отрицательная аномалия общей площади льда сформировалась главным образом за счёт малой ледовитости в Гренландском, Баренцевом и Карском морях. При этом ледовитость восточных морей российской Арктики в 2022 году была повышенной. В частности, в Чукотском и Восточно-Сибирском морях наблюдалась наибольшие показатели ледовиости за последние 12 лет.

В среднем по полярной области аномалия температуры воздуха была выше нормы. Наиболее крупные положительные отклонения температуры наблюдались в западном секторе морей российской Арктики. Противоположная тенденция – с понижением температуры воздуха, отмечалась в восточном секторе.

Специалисты института отмечают, что развитие ледяного покрова в зимнем сезоне 2022 года происходило интенсивнее процессов предыдущего сезона. Основной отличительной особенностью ледовых условий в летний период стало сохранение большого количества остаточных льдов – на уровне 20-25%, в северо-восточной части Карского и восточной части Восточно-Сибирского морей. Ледообразование на акваториях, где сохранился остаточный лёд (СВ часть Карского и восточная часть Восточно-Сибирского морей, ЮЗ часть Чукотского моря) началось близко к норме, что явилось наиболее ранними сроками за последнее 5 лет.

Ученые также обсуждали новые возможности получения гидрометеорологических данных из Арктической зоны РФ. Так на ближайшие несколько лет в России запланирован запуск новых космических аппаратов, предназначенных для гидрометеорологического мониторинга Арктической зоны. В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте в настоящее время реализуется проект по развертыванию сети автоматических дрейфующих метеостанций.

Отметим, что научно-практический семинар «Анализ гидрометеорологических процессов в арктических морях и гидрометеорологическое обеспечение морских операций в Арктике 2022» проходит в Арктическом и антарктическом институте ежегодно с 2017 года и является успешным продолжением традиций ежегодного подведения итогов гидрометеорологического обеспечения морских операций в Арктике, существовавшей до начала 1990-х годов.

 

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/aanii-v-2022-godu-nablyudalas-povyshennaya-ledovitost-vostochnykh-morey-rossiyskoy-arktiki

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