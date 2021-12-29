В 2022 году начнётся реконструкция второго участка автоподъезда к Териберке

Вчера на пресс-конференции правительства Мурманской области был затронут вопрос реконструкции автоподъезда к Териберке. Направление является популярным как среди туристов, так и среди жителей Мурманской области. О реализации проекта рассказал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

«Условно дорога разделена на три сегмента: с 0 по 10 километр, с 10 по 20 и с 20 по 35 километр. Первый участок мы завершили. В следующем году мы начнем работы на втором участке, параллельно завершим проектирование третьего. Достаточно сильно нужно будет менять профиль дороги, на первом участке в некоторых местах уровень дороги был поднят на 6-8 метров, чтобы снизить снегозаносимость. Думаю, основная часть работы будет в 2023 году», – сообщил вице-губернатор.

Положительное заключение экспертизы на проектное решение по реконструкции второго участка автоподъезда к селу Териберка уже получен. К работам по реконструкции планируется приступить уже в новом 2022 году с наступлением строительного сезона: будут выполнены работы по формированию земляного полотна. В 2023 году будут выполнены работы по формированию нижнего слоя дорожного покрытия. В 2024 году запланировано завершение работ по устройству двухслойного покрытия и элементов обустройства (барьерное ограждение, дорожная обстановка и др. элементы обустройства).

Работы на третьем участке планируется начать в 2022 году и завершить в 2024 году.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис в этой связи добавил, что срок полного завершения проекта планируется на 2025 год, но, возможно, работы удастся закончить раньше.

«Дорогу на Териберку постараемся закончить в 2024 году. Проект сложный, мы с Росавтодором подходы обсуждали, упростить не получится. Эта магистраль очень важна, чтобы обеспечить развитие всеми любимого посёлка», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433599/#&gid=1&pid=1