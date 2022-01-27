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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.22 17:00

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» увеличен до 5000 рублей

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» увеличен до 5000 рублей. Об этом на встрече со студентами Мурманского арктического государственного рассказал первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. Напомним, проект нацелен на молодежь от 14 до 22 лет и дает возможность посещать учреждения культуры не только в регионе проживания, но и по всей стране за счет средств федеральной целевой субсидии.

«Мурманская область подключилась к программе с 1 сентября 2021 года. У нас можно посетить более 50 активностей в 14 учреждениях культуры региона. На данный момент выдано более 13 тысяч карт, в прошлом году продано более 1500 билетов», – пояснил Тимур Давлетшин.

Участники презентации, организованной совместно Министерством культуры Мурманской области и региональным отделением партии «Единая Россия», продемонстрировали, как работает карта и какие у нее есть преимущества.

«Удобно, что все культурные события собраны в одном приложении «Госуслуги.Культура». А еще есть возможность выбора своего досуга», – поделились мнением студенты.

На сегодняшний день в программе задействовано около 1500 учреждений культуры со всей страны, готовых предложить молодым людям более 10 тысяч различных событий. В Кольском Заполярье по программе работают областные драматический театр и театр кукол, филармония, художественный и краеведческий музеи, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Дом культуры «Первомайский» и Дом культуры Ленинского округа в Мурманске, Кировский городской Дворец культуры, городской историко-краеведческий музей Полярного и Мончегорский городской центр культуры. Кроме того, в конце 2021 года к программе подключились Арктический театр, Драматический театр Северного флота и Апатитский городской Дворец культуры. Планируется также, что в текущем году по Пушкинской карте начнут работать музеи и культурно-досуговые учреждения Мончегорска, Кировска, Североморска и Полярных Зорь. Ознакомиться с полной афишей региональных мероприятий, доступных по программе, можно на сайте Культура.РФ.

Как сообщает региональное Министерство культуры, программа «Пушкинская карта» была запущена в России в сентябре 2021 года. Она позволяет молодым россиянам увидеть лучшие образцы отечественной и зарубежной классики в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также мероприятия, созданные на основе традиционной народной культуры. Уже в этом году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн ребят.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436678/#&gid=1&pid=1

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