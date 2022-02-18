В 2022 году объём субсидии на поддержку деятельности творческих союзов в Кольском Заполярье увеличен в два раза

Министерство культуры Мурманской области начинает приём заявок на предоставление субсидии на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия.

Субсидия предоставляется в Мурманской области с 2021 года на поддержку текущей деятельности творческих союзов. Эти средства позволят объединениям профессионалов в своей сфере творческой деятельности (писатели, художники, театральные деятели) помогать начинающим авторам, оценивать и продвигать опытных деятелей искусств, знакомить жителей региона с местными авторами и их произведениями, издавать буклеты, книги и альбомы, оплачивать выезды региональных авторов на конкурсные мероприятия и приглашать известных деятелей искусств к нам в регион. Кроме того, субсидия может пойти на оплату содержания помещений, труда штатных сотрудников и необходимых привлечённых специалистов.

В прошлом году благодаря такой поддержке масштабную работу удалось осуществить региональному отделению Союза писателей России, которое провело литературный фестиваль «Капитан Грей» и более 30 профессиональных мастер-классов и творческих встреч с читателями в городах области, обеспечило профессиональную оценку более 60 произведений местных авторов, а также издало уникальную Антологию поэзии Кольского края.

Как сообщает региональное Министерство культуры, с целью совершенствования механизмов поддержки региональных отделений всероссийских творческих союзов в этом году были упрощены конкурсные процедуры и сокращены сроки рассмотрения заявок, снижены требования к программам деятельности творческих союзов, что сделало субсидию более доступной. Кроме того, в 2022 году на предоставление субсидии выделено 3 млн рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

Заявки на предоставление субсидии принимаются с 19 февраля по 22 марта 2022 года, подробную информацию о подаче заявок можно получить на сайте Министерства культуры Мурманской области.