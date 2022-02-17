Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 10:15
В 2022 году отремонтируют 7 километров региональной дороги Североморск-Североморск-3
В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год запланировано выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Североморск-Североморск-3 общей протяженностью 7 километров.
«Мурманскавтодором» в Единой информационной системе в сфере закупок размещена закупка на выполнение работ. Завершение приёма заявок – 24 февраля 2022 года. Подведение итогов и определение подрядной организации состоится 28 февраля.
Начальная стоимость выполнения работ составила 97 миллионов 195 тысяч рублей.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440267/#&gid=1&pid=1
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