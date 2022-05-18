Подведены итоги электронных аукционов по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта домов в исторической части Мурманска. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В 2022 году планируется капитально отремонтировать 15 многоквартирных домов, расположенных вдоль туристических маршрутов и на исторических улицах заполярной столицы. Большинство из них относятся к объектам культурного наследия. Подчеркну, что это наиболее старый жилой фонд, который наиболее остро требует капитального ремонта. Всего на эти цели из бюджета Мурманской области выделено более 700 миллионов рублей», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, планируется в домах №51, 53, 60, 61 и 65 на проспекте Ленина капитально отремонтировать крыши, привести в порядок фасады домов №76 и 77 на проспекте Ленина. Кроме того, в домах №45, 62/11, 63, 67 и 74 на проспекте Ленина и №11 и 13 на улице Воровского будут капитально отремонтированы крыши и фасады. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальный ремонт фасада дома №80 на проспекте Ленина, а также привести в порядок крышу и подвал этого жилого здания.

По результатам электронных аукционов капитальный ремонт 14 многоквартирных домов будут проводить ООО «Стройкомплект», ООО «Строительная компания Союз» и ООО «Атлантис».