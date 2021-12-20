В 2022 году планируется отремонтировать автодорогу Североморск - Североморск-3

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать трассу из Североморска в Североморск-3.

На сегодняшний день проводятся работы по передаче автомобильной дороги Североморск - Североморск-3 из муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск в государственную собственность Мурманской области. Общая протяженностью дороги составляет 26,35 километра. Готовится конкурсная документация для проведения государственной закупки по содержанию данной дороги.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в летний строительный сезон 2022 года планируется привести в нормативное состояние 7 километров автомобильной дороги. В целях обеспечения безопасности дорожного движения запланированы работы по вырубке растительности у проезжей части, в полосе отвода для улучшения видимости планируется установить металлическое барьерное ограждение и нанести горизонтальную дорожную разметку.

В дальнейшем планируется выполнить капитальный ремонт ещё 19 километров автомобильной дороги Североморск - Североморск-3.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431901/#&gid=1&pid=1