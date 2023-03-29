В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области приведены в нормативное состояние 45 дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области реализуются три региональных проекта: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области».

Общее финансирование национального проекта в 2022 году составило 1810 млн рублей.

В нормативное состояние приведены 31 улица агломерации «Мурманская», 14 автомобильных дорог регионального значения, а также полностью завершены работы на 2 искусственных сооружениях – мостах. При этом опережающими темпами выполнены работы на объекте 2023 года – на автодороге Кола – Зверосовхоз.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году введён в эксплуатацию первый в регионе автоматический пункт весового и габаритного контроля на 23-м километре автоподъезда к городу Апатиты, приобретено 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также завершено устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты – Тик-Губа.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» реализованы мероприятия, направленные на привлечение внимания детей к правилам дорожного движения в рамках проведения конкурса «Безопасное колесо», в котором приняли участие порядка 128 отрядов юных инспекторов, организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения, приобретены технические средства обучения для детей (пособия и стенды). Проведено более 2000 тематических родительских собраний, в которых приняли участие более 39 тысяч родителей.

Фото: https://gov-murman.ru