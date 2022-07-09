В 2022 году по результатам ЕГЭ 6 мурманских выпускников получили 100 баллов по разным дисциплинам

Средний балл по математике вырос с 61 до 64. Средний балл по русскому языку остался на прежнем уровне – 72. Наибольшее количество высокобалльных работ (от 80 до 90 баллов) зафиксировано по английскому языку (48,9%), информатике (27,8%), химии (27,6%), русскому языку (23,6 %), литературе (23,5%).

Самыми популярными предметами по выбору у мурманских выпускников 11-х классов в этом году стали обществознание, информатика, физика, английский язык.

Вчера в администрации города-героя Мурманска поздравили успешных ребят и их родителей с высокими результатами.

– Особенно хочу отметить высокий уровень наших педагогов, которые не стоят на месте, эффективно применяют новые методы в работе, – обратился к собравшимся Юрий Сердечкин. – Надеюсь, что ребята примут решение в будущем связать свою профессиональную карьеру с родным городом. Мурманск заинтересован в молодых талантливых специалистах.

Выпускникам и их родителям вручили благодарственные письма главы муниципального образования город Мурманск, Министерства образования и науки Мурманской области.

Стоит отметить, что в этом году 119 выпускников 11-х классов получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22952&page=1