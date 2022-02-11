В 2022 году почти в 3 раз больше денег выделено на строительство инфраструктуры для земельных участков многодетных семей

В 2022 году в бюджете Мурманской области предусмотрено почти в 3 раз больше денег на строительство инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Правительство Мурманской области понимает, какое социальное значение имеет строительство инфраструктуры для земельных участков многодетных семей. В связи с этим в региональном бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено 123,1 миллиона рублей, что почти втрое больше по сравнению с предыдущим годом. Субсидия будет распределена между 12 муниципалитетами. Также в областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 года предусмотрены 508,1 миллиона рублей на реализацию комплексного развития индивидуального жилищного строительства на территории, прилегающей к земельным участкам многодетных, из которых будет направлено на обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, порядка 43,2 миллиона рублей на 2022 год и 123,1 миллиона рублей на 2023 год», – отметил Алексей Грачиков.

Мурманску по уже заключенному контракту выделено 12,2 миллиона рублей на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 89 земельных участков по улице Скальной. На технологическое присоединение к сетям водоснабжения 40 земельных участков на проезде Ледокольном выделено 7,5 миллиона рублей в 2022 году, а также по 3,78 миллиона рублей в 2023 и 2024 годах. Кроме того, в рамках комплексного развития индивидуального жилищного строительства на техприсоединение к сетям водоотведения 110 земельных участков на улице Скальной в 2023 году предусмотрено 32,8 миллиона рублей. На присоединение к сетям электроснабжения 80 участков на улице Шевченко в 2022 году выделено 30 миллионов рублей, столько же – в 2023 году, а также 30,8 миллиона рублей в 2023 году выделено на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Мончегорску по ранее заключенному контракту выделено на обеспечение электроснабжением 13 земельных участков по улице Геологов 1,8 миллиона рублей, на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 12 земельных участков на улице Боровой выделено 10,9 миллиона рублей.

Оленегорску по ранее заключенному контракту выделено на технологическое присоединение к сетям электроснабжения 44 земельных участков 6 микрорайона 2,7 миллиона рублей. На техприсоединение к сетям электроснабжения еще 23 земельных участков 6 микрорайона выделено 9,1 миллиона рублей в 2022 году и 6,5 миллиона рублей в 2023 году.

Апатитам на обустройство въезда на территорию зоны застройки на улице Строителей, а также вырубку просек и формирование грунтового полотна выделено 4,8 миллиона рублей.

Ловозеру на строительно-монтажные работы по улично-дорожной сети для 11 земельных участков выделено 12,28 миллиона рублей в 2022 году и 11,8 миллиона рублей в 2023 году, на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 11 земельных участков – 5,28 миллиона рублей.

Полярным Зорям на выполнение работ по обеспечению электроснабжения участков 9 микрорайона первой и второй очереди выделено 11,1 миллиона рублей в 2022 году, и по 18,4 миллиона рублей в 2023 и 2024 годах.

Ковдору на технологическое присоединение к сетям электроснабжения 11 земельных участков выделено 1,8 миллиона рублей.

Кандалакше на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 43 земельных участков на Кандалакшском шоссе выделено 14,2 миллиона рублей в 2022 году и столько же в 2023 году. Алакуртти на устройство септика и скважины на одном земельном участке – 868 тысяч рублей.

Мурмашам на разработку проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети для 83 земельных участков выделено 9,8 миллиона рублей в 2022 году и столько же – в 2023 году.

Коле на обеспечение централизованным водоснабжением двух земельных участков выделено 6 миллионов рублей, на вырубку зеленых насаждений в местах прохождения дорог и проездов к 140 земельным участкам – 2,1 миллиона рублей, на строительно-монтажные работы по водоотведению 3 земельных участков – 599 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках комплексного развития индивидуального жилищного строительства на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 45 земельных участков в 2022 году предусмотрено 13,2 миллиона рублей и столько же – в 2023 году, а на присоединение к сетям водоотведения – 16,2 миллиона рублей в 2023 году.

Кильдинстрою на строительство улично-дорожной сети для 8 земельных участков выделено 9,3 миллиона рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439744/#&gid=1&pid=1