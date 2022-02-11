В 2022 году правительство Мурманской области планирует разработать 58 проектов региональных законов и проект федерального закона

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко провела первое в 2022 году заседание комиссии по законопроектной деятельности. В нём приняли участие – в том числе в режиме видео-конференц-связи - представители правительства, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, областной Думы, региональной Общественной палаты, Мурманского арктического государственного университета, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко.

На заседании комиссии подвели итоги законотворческой деятельности за прошедший год: всего в прошлом году по инициативе губернатора в Мурманскую областную Думу было внесено 97 законопроектов.

Также на комиссии рассматривались предложения исполнительных органов государственной власти по формированию Плана законопроектной деятельности правительства Мурманской области на 2022 год. Планируется разработать 58 проектов законов Мурманской области и 1 проект федерального закона. При этом половину законопроектов (29 законопроектов) необходимо будет внести в первом квартале, что обусловлено необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, 21 декабря 2021 года официально опубликован федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Этот федеральный закон признаёт утратившим силу основополагающий, после Конституции, законодательный акт для субъектов Российской Федерации - федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также существенным образом влияет на организацию государственной власти в субъектах Российской Федерации. Реализация федерального закона потребует корректировки порядка ста восьмидесяти региональных законов. Законопроекты будут вносится как губернатором, так и депутатами регионального парламента.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, одним из вопросов повестки заседания комиссии являлось обсуждение 28 проектов законов Мурманской области, которые органы исполнительной власти области планируют разработать и внести в Мурманскую областную Думу в первом квартале этого года, и проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части его дополнения статьей 186.1. «Гарантии и компенсации работникам при прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции»), разработчиком которого является Министерство труда и социального развития Мурманской области. Законопроектом предлагается закрепить законодательно предоставление работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439680/#&gid=1&pid=1