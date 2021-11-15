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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 15:30

В 2022 году правительство Мурманской области продолжит поддерживать НКО, реализующие спортивные проекты и программы

В 2021 году некоммерческие физкультурные организации, действующие на территории Мурманской области, впервые получили финансовую поддержку для реализации своих проектов и программ. Об этом в рамках доклада на оперативном совещании в правительстве области сообщила первый заместитель министра спорта региона Наталья Марковина.

«Из областного бюджета на общую сумму 2,7 млн рублей были выделены гранты по направлениям «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги», – отметила Наталья Марковина. – Впервые в регионе состоялись конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда». Участники организовывали массовую общественную физкультурную работу среди различных категорий населения на безвозмездной основе, отдельно от основной профессиональной деятельности».

По словам первого заместителя министра спорта региона, правительство Мурманской области традиционно уделяет большое внимание реализации мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Центры тестирования функционируют во всех муниципальных образованиях, численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, по состоянию на 1 ноября 2021 составила 3069 человек.

«В 2021 году в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» за счёт средств федерального и областного бюджетов в Полярном установлена площадка ГТО, осуществляется поставка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Сафоново, – отметила Наталья Марковина. – Также установлено восемь спортивных площадок для занятий воркаутом – в Кандалакше, Ковдоре, Апатитах, Зареченске, Ловозере, Туломе, Ура-Губе, Молочном. В Заозерске началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, а в Кандалакше – физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе».

Как отметила первый заместитель министра спорта региона, в целях развития массового спорта в 2022 году в Мурманской области продолжится работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий населения. Некоммерческие организации, действующие на территории региона, смогут претендовать на гранты на общую сумму 5,6 млн рублей, которые позволят реализовать социально значимые проекты и программы в сфере физической культуры и спорта. Региональное правительство поддержит объединения, реализующие деятельность по таким направлениям, как «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги», «Адаптивный спорт» и «Национальные виды спорта».

Как сообщает региональное Министерство спорта, предусмотрены гранты муниципальным образованиям – общая сумма 9 млн рублей – за лучшую организацию физкультурно-массовой работы с населением на постоянной основе. Гранты получат и спортивные школьные клубы, они смогут направить средства на приобретение инвентаря и экипировки.

«В 2022 году будут выделены субсидии шести муниципальным образованиям на капитальный ремонт десяти спортивных объектов, – сообщила Наталья Марковина. – В рамках нацпроекта «Демография» планируется установить одну площадку для подготовки к тестированию и сдачи нормативов ГТО, две спортивные многофункциональные площадки. Продолжится строительство спортивных объектов».

Комментарии

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Игорь
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Николай
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макс
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