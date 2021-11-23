В 2022 году предусмотрены серьёзные ассигнования на финансирование сферы мировой юстиции

В Мурманской областной Думе 22 ноября состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект закона об областном бюджете.

В центре внимания были вопросы, относящиеся к ведению профильного комитета Думы. В их числе – мероприятия в рамках государственной программы «Государственное управление и гражданское общество». Владимир Мищенко с удовлетворением отметил позитивные изменения, касающиеся поддержки мировой юстиции. Отмечалось, что в следующем году предусмотрены серьёзные ассигнования на финансирование этой сферы. Средства пойдут на оплату труда, капитальный и текущий ремонт судебных участков, материально-техническое обеспечение.

В следующем году также предусмотрено увеличение расходов на развитие добровольчества, молодёжных и гражданских инициатив, мероприятия патриотического направления. В частности, 178 миллионов рублей будет направлено на создание, открытие, брэндирование и укрепление материально-технической базы регионального центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодёжи «АВАНГАРД». Более 21 миллиона рублей планируется на работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Депутаты также рассмотрели и одобрили законопроект, вносящий изменение в закон «О противодействии коррупции в Мурманской области» по инициативе прокуратуры области. Корректировка касается правового регулирования обязательств для лиц, замещающих государственные должности Мурманской области. В частности, речь идёт об обязанности уведомлять о склонении к совершению коррупционных правонарушений. По мнению инициатора законопроекта, это будет способствовать совершенствованию механизма борьбы с коррупцией.