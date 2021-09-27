В 2022 году программа «Arctic schools» будет распространена на детские сады Мурманской области

Сегодня в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поздравил всех работников дошкольных образовательных учреждений с Днём воспитателя. Также глава региона отметил, что в следующем году программа «Arctic schools» будет распространена и на детские сады региона.

«День воспитателя – это такой профессиональный праздник тех людей, которые с самого раннего возраста прививают ценности, культуру нашим детям. И сегодня почти невозможно представить, чтобы ребёнок не ходил в детский сад. В настоящее время у нас в области работают 4425 воспитателей, и я благодарю каждого за то, что наряду с родителями они вносят неоценимый вклад, передают первые знания нашим детям, – сказал Андрей Чибис. – Также напомню, что с последующего года успешный опыт, а именно программу «Arctic schools», которую мы запустили в этом году для школ, мы распространим и на детские сады. Прошу Министерство образования и науки Мурманской области к этому подготовиться».