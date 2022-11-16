В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей

В Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и генерального директора «Россети Северо-Запад» Артёма Пидника. Стороны обсудили подготовку компании к зиме и реализацию инвестиционной программы.

«Надёжность электроснабжения – принципиально важный вопрос в любое время, особенно сейчас, с учетом реализации проекта развития Мурманского транспортного узла, роста объема промышленного производства в регионе. Наша задача – чтобы и в производстве, в экономике, и у наших потребителей было обеспечено бесперебойное электроснабжение, а если инциденты будут возникать, чтобы они устранялись максимально оперативно, с минимальными рисками», – подчеркнул глава Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Артем Пидник отметил, что в 2022 году ремонтная программа выполнена в полном объёме: сетевая компания отремонтировала в регионе 250 км ЛЭП и 30 трансформаторных подстанций, заменила более 9 тысяч изоляторов. Энергетики выполнили все работы по подготовке к зиме в срок. В Кольском районе «Россети Северо-Запад» отремонтировали подстанцию №342, обеспечив дополнительную надежность электроснабжения аэропорта в Мурмашах. В Терском районе энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ. Работы повысили надёжность электроснабжения отдалённых населённых пунктов на Кандалакшском берегу Белого моря, в некоторые из них можно добраться только вертолётом, по воде или зимнику.

«Мы понимаем, что Мурманская область находится в сложной климатической зоне. С одной стороны – это территория Крайнего Севера, с другой стороны – близость к морю и постоянные циклоны. Поэтому надёжность электросетевой инфраструктуры региона на нашем особом контроле. В 2022 году направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей», — отметил Артем Пидник.

Фото: https://gov-murman.ru