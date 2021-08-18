В 2022 году северное сияние засияет на фасаде школы в Териберке

Архитектурная подсветка в виде полярного сияния украсит фасад териберской школы, рассказала директор учреждения Олеся Ряжских.

Как пишет сайт «СеверПост», подсветку установят в рамках капитального ремонта крыши и фасада школы, которые запланированы на лето 2022 года.

Об этом написали на официальной странице администрации Кольского района во «ВКонтакте».