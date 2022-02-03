В 2022 году составлено 39 протоколов за несоблюдение масочного режима в транспорте

Проверки выполнения профилактических мероприятий, контроль соблюдения пассажирами масочного режима в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры Мурманской области выполняются ежедневно. Как правило, это совместные рейды сотрудников Минтранса Мурманской области и ГИБДД.

Проверкам подлежат все маршруты в Мурманске, в остальных муниципалитетах аналогичную работу совместно с сотрудниками ГИБДД проводят специально созданные рабочие группы органов местного самоуправления. В ходе таких мероприятий проводится и контроль санитарной обработки салонов транспортных средств в межрейсовые периоды.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, обработка салона – одна из важнейших мер предосторожности в период пандемии. Кондуктор или водитель производит обработку поручней и сидений дезинфицирующим раствором, проводится проветривание салонов пассажирского транспорта.

Более тщательная обработка дезсредствами проводится в ночное время уже на территориях депо и автопарков силами специализированных бригад. Транспортные организации Мурманской области с полной мерой ответственности подходят к соблюдению противоэпидемических требований.

Количество нарушений требований с прошлого года значительно уменьшилось. Общая сумма штрафов, назначенных судами, по итогам 2021 года превысила 5 миллионов рублей. С начала 2022 года за нарушение масочного режима в общественном транспорте составлено 39 протоколов на граждан. Все материалы переданы в суды, нарушители будут привлечены к ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

Минтранс Мурманской области убедительно просит жителей и гостей Мурманской области в складывающейся эпидемической обстановке не допускать нарушений действующих правил.