Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала об итогах оказания поддержки предпринимателям в 2022 году и планах на текущий год.

В 2022 году сумма поддержки предпринимателям региона составила 869 млн рублей. Пул мер, которыми смогли воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства региона, а также физические лица, желающие начать свой бизнес, очень широк – от безвозмездных грантов, льготных займов до информационно-консультационных услуг.

Например, в областной микрофинансовой организации НМКК «ФОРМАП» за прошлый год бизнесмены смогли получить 381 займ на рекордную сумму 638060 тысяч рублей. Субсидиарная поддержка, в размере порядка 14 млн рублей по различным направлениям, была оказана 37 предпринимателям из разных уголков нашей области.

Помимо этого, в регионе представителям бизнес-сообщества предоставляются различные безвозмездные гранты. В 2022 году сумма поддержки составила 79,20 млн рублей: это губернаторский стартап, грант на приобретение франшизы, а также гранты социальным предпринимателям и предпринимателям до 25 лет.

Все эти и многие другие меры поддержки по итогам 2022 года позволили увеличить в Мурманской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 25 тысяч единиц.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, более подробно о всех мерах государственной поддержки, реализуемых правительством Мурманской области, можно найти на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области: https://maloe.gov-murman.ru/

Фото: https://gov-murman.ru