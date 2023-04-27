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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 16:30

В 2022 году суммарные расходы Кольской АЭС на охрану труда составили 491 млн рублей

В прошлом году специалисты предприятия реализовали более 13 мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда персонала.

«На Кольской АЭС работник – в центре внимания, забота о безопасности персонала и улучшение условий труда – первоочередные задачи для руководства станции. Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Среди крупных мероприятий по охране труда в 2022 году были осуществлены: оснащение помещений химического цеха телевизионным наблюдением, модернизация системы кондиционирования в помещениях, внедрение мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма и другие», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, станция, имея большие достижения в области культуры безопасности и охраны труда, проводит обучение по безопасному ведению работ для персонала станции, подрядных организаций, а также для специалистов других АЭС. Так, в прошлом году на КАЭС была организована стажировка по охране труда для директоров российских атомных электростанций и руководителей концерна «Росэнергоатом» по теме «Нулевой травматизм».

В преддверии Всемирного дня охраны труда на Кольской АЭС наградили лидеров по охране труда. По итогам конкурса «Лучшее подразделение Кольской АЭС по охране труда за 2022 год» лучшим стал цех по обращению с радиоактивными отходами. Второе место занял электрический цех, третье – коллектив отдела радиационной безопасности.

Кольская атомная электростанция уделяет охране труда особое внимание. На предприятии организован постоянный контроль за соблюдением правил техники безопасности, действует многоступенчатая система управления охраной труда, в которую вовлечен каждый работник. Станция на протяжении многих лет совместно с «Колатомэнергоремонтом» организует просветительский творческий конкурс детского рисунка «Безопасная работа – это каждого забота». В этом году детьми в возрасте от 4 до 16 лет на конкурс было представлено 59 рисунков. Ознакомиться с работами победителей можно в официальной группе Кольской АЭС: https://vk.com/kolaplant.

Напомним, что по итогам 2022 года Кольская АЭС была в шестой раз признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. Станция с 2013 года является одним из лидеров в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди крупных предприятий региона.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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