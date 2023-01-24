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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 16:00

В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%

Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, за 2022 год снизилась на 1,2% по сравнению с годом ранее — до 29,778 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

Объём производства электрической энергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, за 2022 год составил 29777,6 миллиона кВт.ч, показав незначительное снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, говорится в сообщении энергокомпании.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 2022 год снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Производство электроэнергии ГЭС сохранилось на уровне 2021 года.

Основными причинами снижения выработки электроэнергии в 2022 году стал общий спад потребления электроэнергии, отмечает компания.

Объём отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 25,686 миллиона Гкал, показав снижение на 1,8% относительно 2021 года, вследствие более тёплых температур наружного воздуха.

Напомним, ПАО «ТГК-1» — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,52 тысячи Гкал/час.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТГК-1».

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