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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 14:00

В 2022 году три муниципалитета с лучшими практиками по созданию доступной среды для инвалидов получат финансовую поддержку

Губернатор Андрей Чибис утвердил порядок проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов». Документ был разработан по итогам заседания Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области.

Конкурс будет объявлен в феврале 2022 года. Его цель – выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики органов местного самоуправления по организации доступной среды для инвалидов на территории муниципальных образований, а также повышение уровня доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для граждан с инвалидностью.

По итогам конкурса три муниципальных образования получат финансовую поддержку из областного бюджета (I место - 7 млн рублей, II место - 5 млн рублей, III место  - 3 млн рублей). Конкурс станет ежегодным.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области проживает 30140 инвалидов, в том числе 2905 детей-инвалидов.

Порядок проведения конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 09.12.2021 № 911-ПП.

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Последние комментарии

QR
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Истомин П.
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Виктор
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