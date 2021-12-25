В 2022 году в 9 домах Мурманска заменят вышедшие из строя водоподогреватели

В Мурманске продолжается замена вышедших из строя телообменников в многоквартирных домах. Так в 2022 году будет заменены бойлеры на 9 жилых объектах города.

«9 адресов были включены в краткосрочный план 2022 года на последнем заседании комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта. Работы будут поведены за счёт средств областного бюджета и начнутся в начале года», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, водоподогреватели в Мурманске будут заменены по следующим адресам: ул. Карла Маркса, 7а; ул. Полярные Зори, 3; ул. Полярные Зори, 30; пр-д. Ледокольный, 17; пр-д. Ледокольный, 19; ул. Героев Рыбачьего, 73; ул. Октябрьская, 28; ул. Октябрьская, 32; ул. Октябрьская, 34.