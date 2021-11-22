В 2022 году в муниципалитетах региона появятся новые общественные территории

В 2022 году в Мурманской области будут реализованы четыре проекта – победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 г.

Как доложила на оперативном совещании в правительстве региона министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова, проект продолжения бульвара «Северное сияние» в Полярных Зорях находится на экспертизе. По проектам благоустройства городской площади в Заозерске, Советского проспекта в Коле и сквера в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске аукционная документация направлена в комитет по конкурентной политике.

В регионе ведётся комплексная и многокомпонентная работа по благоустройству. Так, одно из приоритетных направлений – детские и спортивные площадки. В 2021 году на территориях 31 муниципального образования смонтировано 48 детских и спортивных комплексов.

«ВегаГрупп» не успела приступить к монтажу 19 комплексов в этом строительном сезоне. Подрядчик нарушил сроки исполнения договора. Выполнение работ при отрицательных температурах влечет за собой некачественный монтаж оборудования. Продолжать работы с данным подрядчиком нецелесообразно. Рассматривается вопрос о расторжении договора в части оборудования, к установке которого подрядчик не приступил», – сообщила Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, детские и спортивные комплексы, которые не были установлены в текущем году, включены в первоочередной план деятельности Центра городского развития Мурманской области на следующий год.