В 2022 году в Мурманске отремонтируют дороги к медучреждениям

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске отремонтируют ряд дорог, которые ведут к медицинским учреждениям.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, например, на дороге по улице Кильдинской с 1 июня планируется начать ремонтные работы. Улица ведёт к Мурманскому областному наркологическому диспансеру.

Дорога к родильному дому №3 тоже будет обновлена этим летом. На улице Достоевского отремонтируют участок протяжённостью более 500 метров.

Порядка километра дороги на улице Ломоносова получит новое асфальтовое покрытие. По этой улице жительницы города добираются в Женскую консультацию №1.