В Мурманске капитальный ремонт домов идёт полным ходом. В рамках традиционного ежедневного объезда министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова проверили ход работ на трёх жилых объектах в Мурманске.

«Благодаря комплексному капремонту дому №4 в переулке Арктическом будет подарена вторая жизнь. С таким предложением обратилась местная жительница, попавшая на приём к губернатору Андрею Владимировичу Чибису. Предложение было поддержано. На сегодняшний день подрядчик уже укрепил фундамент здания, сейчас активно работают на кровле и фасаде. Капремонт должен завершиться до конца сентября. Жители только рады, что их дом приводят в порядок», – отметила Алёна Кузнецова.

Также сразу несколько видов работ выполняют и в двух домах №6/1 и 6/2 на улице Олега Кошевого, где подрядчики приводят в порядок фасад, подвал и фундамент.

«На обоих домах подрядчики интенсивно работают. Активно идёт утепление межпанельных швов, гидроизоляция подвала и фундамента, выравнивание полов и ремонт входных групп. Кроме того, на Кошевого, 6/2 подрядчик также капитально ремонтирует крышу. Уже готов новый каркас, уложен утеплитель и выполнена обрешётка, а также смонтирован в 2 слоя наплавляемый материал. Работы на обоих домах будут завершены в августе», – подчеркнула Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в 2022 году в Мурманске планируется капитально отремонтировать 199 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы завершены уже на 19 жилых объектах, на остальных капитальный ремонт идёт полным ходом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/