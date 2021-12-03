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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 17:00

В 2022 году в Мурманской области бесплатно простерилизуют не менее 200 собак

В Мурманской области можно бесплатно простерилизовать собаку, которую граждане планируют взять себе или найти ей нового хозяина. В первую очередь, услугой могут воспользоваться волонтеры некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность на территории региона по пристройству безнадзорных животных новым владельцам.

«В этом году бесплатно было простерилизовано 100 собак. Это дополнительная поддержка для наших некоммерческих приютов или активистов зооволонтеров. Принято решение в следующем году увеличить квоту до 200. И, если потребуется, число увеличим. Рассчитываем, что это поможет снизить число животных без владельцев», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, для получения услуги необходимо обратиться в ближайшее структурное подразделение (городскую, районную ветеринарную станцию) Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и собаку, подлежащую стерилизации.

Также в число бесплатных услуг для людей, решивших взять собаку с улицы домой, входит консультация и осмотр ветеринарного врача.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429552/

 

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