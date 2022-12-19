В 2022 году в Мурманской области будет отремонтировано 424 дома

Один из них – пятиэтажка на Воровского, 15, крыша которой давно нуждалась в ремонте. К работам на объекте подрядчик приступил ещё в марте, а в августе закончил их. Спустя 4 месяца Фонд капитального ремонта Мурманской области провёл проверку выполненных работ.

«На протяжении нескольких лет мы жаловались на протечки, а потом обратились в правительство. Результатом стал качественно выполненный ремонт крыши. Дом стал выглядеть намного лучше, и это очень приятно. Спасибо Фонду капитального ремонта и подрядчику, которые внимательно отнеслись к нашей проблеме и учли все пожелания», - рассказал житель отремонтированного дома Сергей Вологдин.

В домах №6/1 и 6/2 на улице Олега Кошевого был выполнен комплексный ремонт. Подрядчики привели в порядок фасады, подвалы и фундаменты. На обоих домах выполнен ремонт межпанельных швов, подъездов, заменены окна и выровнены полы. Также произведены работы по гидроизоляции фундаментов и устройству отмостки, что позволит избежать замачивания наружных стен и подтоплений подвальных помещений.

«Кроме того, на Кошевого, 6/2 мы капитально отремонтировали крышу и обновили существующую стяжку. Также выполнено устройство наплавляемой пароизоляции, уложили утеплитель, смонтировали сборную стяжку из листов плоского шифера и наплавляемый материал в два слоя с устройством примыканий», - пояснил технический директор подрядной организации ООО «Крон» Руслан Хижняк.

«Работа выполнена качественно и в большом объеме. Неожиданно было то, что заявки были на определенные конструктивы, а сделали гораздо больше. Жильцы очень довольны, как и мы, ведь теперь с этими домами в плане обслуживания проблем будет намного меньше», - поведал главный инженер управляющей компании «МУЖСК» Георгий Никитин.

Работы в этих домах выполнялись за счёт средств, собираемых в рамках минимального взноса на капитальный ремонт. Указанная возможность появилась, в том числе благодаря повышению размера минимального взноса с 2021 года, которое позволило не только выполнить все работы, предусмотренные программой капитального ремонта, в срок, но и перевыполнить план.

«За счёт поступивших средств, связанных с прошлым повышением взноса, сверх плана было отремонтировано 204 конструктивных элемента в 173 домах. Кроме того, в целях снижения нагрузки на собственников в части размера минимального взноса последние годы также выделяются средства областного бюджета на проведения дополнительных работ по капитальному ремонту», - отметила директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова. Так, в 2022 году выделено 2,2 млрд рублей, что позволило выполнить дополнительно 317 видов работ, что в целом на 54% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает региональный Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышение взноса с 1 января 2023 года – вынужденная мера, спровоцированная ростом цен на строительные материалы из-за санкционного давления.

Фото: https://gov-murman.ru