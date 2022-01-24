В 2022 году в Мурманской области будут развивать экологический туризм

О популярности региона среди путешественников в новогодние праздники и о планах развития в сфере туризма на оперативном совещании в правительстве региона рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Мурманская область стойко справилась с большим наплывом туристов. Уже в новогодние праздники мы увидели повышение потока почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Для комфортного отдыха мы тщательно работаем над качеством предоставляемых услуг, в том числе над инфраструктурой в регионе. Так, у нас появился новый авиарейс в регион – 19 января 2022 года авиакомпания «Россия» открыла продажи на рейсы авиакомпании из Санкт-Петербурга в Апатиты. Уверен, что введённый рейс станет популярным среди туристов не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России, а также иностранных гостей. Хибины готовы принимать туристов, нам есть чем приятно удивлять даже самых заядлых путешественников. Уже в первые сутки страта продаж куплено более 1500 билетов», – отметил Александр Елисеев. Полёты начнутся с 11 февраля.

Для удобства и безопасного передвижения традиционно запущен пригородный поезд «Лыжная стрела» по маршруту – Мурманск – Апатиты – Мурманск. Расписание электрички составлено так, чтобы любители активного отдыха могли оказаться на горнолыжном склоне уже в первой половине дня субботы и вернуться в Мурманск вечером в воскресенье. Время в пути составляет 4 часа.

Кроме того, в Мурманской области увеличивается количество рейсов на популярных автобусных маршрутах и появляются новые маршруты: автобус из Ковдора через Апатиты в аэропорт «Хибины» и обратно, автобус из Ковдора в Кандалакшу с заездом в Апатиты. А с мая заработает сезонный маршрут «Кандалакша – Полярные Зори – Апатиты – Аэропорт «Хибины».

«Снегоходный и мотовездеходный туризм имеет хороший потенциал для развития не только в Мурманской области, но и в других регионах России. Благоприятные факторы – это рост внутреннего туризма, природные и климатические условия, популярность экстремальных видов туризма. В Российской Федерации серьезным нормативным ограничением для развития снегоходного туризма является установленный порядок допуска граждан к управлению самоходными машинами. В этой связи правительство Мурманской области выступило инициатором внесения изменений в правила допуска к управлению самоходными машинами, в части упрощения процедуры допуска к управлению снегоходными машинами лиц, имеющих водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории от «А» до «М», – подчеркнул Александр Елисеев.

Также в ходе совещания отмечены наиболее популярные места отдыха во время новогодних праздников – это экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» (г. Кировск), арт-парк «Таинственный лес» (г. Кировск), сельское поселение Териберка, активные и хаски-парки региона, которые в большинстве случаев находятся вблизи муниципалитетов, что упрощает логистику путешествий.

«В конце года мы запустили проект «51 событие Мурманской области», куда включили самые знаковые мероприятия в регионе, которые могут быть интересны как жителям, так и гостям региона. Напомню, что со всеми ближайшими мероприятиями, которые будут проходить в регионе, можно подробно ознакомиться на туристическом портале Мурманской области по ссылке https://murmansk.travel/events», – отметил Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, 2022 год в Мурманской области объявлен годом экологически ответственного туризма. «Мы будем организовывать в течение года акции и мероприятия для развития экотуризма в нашем регионе. Это делается для того, чтобы турист, который приедет в Мурманскую область, в первую очередь был осознанным и ценил нашу территорию», – отметил председатель комитета.