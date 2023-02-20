В 2022 году в Мурманской области четыре проекта получили инновационный ваучер

Подведены итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области в 2022 году.

В 2022 году в регионе проведено 2 конкурса, на которых было представлено 14 проектов, 4 из них стали победителями и получили поддержку в виде инновационного ваучера на проведение научных исследований и подготовку к этапу коммерциализации.

Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор выступает в качестве регионального центра поддержки инновационных проектов, оказывая всестороннюю поддержку научно-технологическому предпринимательству.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в качестве региональной меры поддержки с 2019 года действует «инновационный ваучер» – вид финансовой поддержки, позволяющий оплатить необходимые для реализации инновационного проекта услуги на сумму 250 тысяч рублей.

Более подробная информация о победителях – на сайте Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Фото: https://mribi.ru/17022023-news.html

