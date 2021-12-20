В 2022 году в Мурманской области изменится подход к использованию экономии бюджетных средств

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области исполняющий обязанности министра финансов Михаил Селезнёв представил информацию об особенностях исполнения областного бюджета в 2022 году. Они связаны с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также принятием федерального закона об особенностях исполнения бюджетов в 2022 году.

В своём докладе Михаил Селезнёв подчеркнул важность соблюдения сроков, установленных бюджетным законодательством для заключения соглашений. Так, на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет предусмотрен срок не позднее 30 декабря 2021 года, в бюджеты муниципальных образований – не позднее 30 января 2022 года, на предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета – не позднее 15 февраля 2022 года.

Михаил Селезнёв обратил внимание на изменение подхода к использованию экономии бюджетных средств, которая в 2022 году не подлежит направлению в резервный фонд правительства Мурманской области, а направляется на те же цели, либо перераспределяется на другие цели с учётом оснований, установленных бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

Особое внимание в докладе Михаил Селезнёв уделил новациям Бюджетного кодекса, которые вступят в силу с 1 января 2022 года в части казначейского сопровождения бюджетных средств, сообщает Министерство финансов Мурманской области.

«Казначейское сопровождение – это механизм усиления контроля за использованием бюджетных средств, означает, что все бюджетные средства по контракту (договору) в цепочке: «заказчик – исполнитель – субподрядчики» проходят через счета, открытые в Казначействе, и, соответственно, все расходы подлежат казначейскому контролю на соответствие условиям и целям предоставления бюджетных средств», – подчеркнул Михаил Селезнёв.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432024/#&gid=1&pid=1