В 2022 году в Мурманской области кампания по капремонту многоквартирных домов стала самой масштабной за девять лет
Кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов 2022 года стала самой масштабной за все девять лет работы Фонда капитального ремонта Мурманской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.
«В этом году работы по капитальному ремонту идут в 416 многоквартирных домах, еще для 7 жилых объектов разрабатывается только проектная документация. Объем работ 2022 года беспрецедентный – он в полтора раза превышает предыдущие года, а финансирование – втрое. Акцент сделан на капитальном ремонте крыш, фасадов и замене внутридомовых инженерных сетей. Это стало возможным благодаря поддержке правительства региона. При этом капитальные ремонты идут во всех муниципалитетах региона, даже в самых отдаленных и труднодоступных», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
Всего в этом году будет приведено в порядок 181 крыша, которая находилась в критическом состоянии, и 83 фасада, требующие ремонта в первую очередь с точки зрения безопасности. Объём работ колоссальный, однако подрядчики прикладывают все силы, чтобы закрыть контракты до конца года. Так, на сегодняшний день работы завершены в 121 многоквартирном доме, в частности отремонтированы 15 фасадов и 129 крыш.
Как подчеркнул Алексей Грачиков, по ряду домов срок завершения контрактов в 2023 году. По некоторым из них работы выполняются опережающими темпами. Перед подрядчиками поставлена задача приложить максимум усилий и завершить работы в этом году.
Фото: https://gov-murman.ru