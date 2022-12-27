В 2022 году в Мурманской области капитально отремонтировали в 1,5 раза больше домов, чем в прошлом

Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков выступил на оперативном совещании с докладом о ходе строительной кампании 2022 года. Отдельной темой выступления стал капитальный ремонт многоквартирных домов в Мурманской области, темпы которого существенно увеличились за последний год.

Вице-губернатор отметил, что в 2021 году было отремонтировано 253 многоквартирных дома, а в 2022 году – 413 домов. Исходя из этого, количество капитально отремонтированных в регионе МКД увеличилось более, чем в 1,5 раза.

«В 2022 году без учёта переходящих объектов ремонты были запланированы в 414 многоквартирных домах по 490 видам строительно-монтажных работ. Из них выполнено 489 видов работ в 413 домах, в 1 МКД капитальный ремонт не выполнен владельцем спецсчёта. Таким образом, процент исполнения составляет 99,8%. Объём работ удалось существенно увеличить за счёт мер поддержки со стороны областного бюджета, которые значительно превышают объём средств предыдущего года. Так, количество строительно-монтажных работ увеличилось на 61%, а финансирование программы за счёт областного бюджета выросло на 392% и составило почти 2,4 миллиарда рублей», – пояснил Алексей Германович.

По программе реновации ЗАТО работы по капитальному ремонту завершены в 40 многоквартирных домах на сумму 323,4 миллиона рублей. Это 3 дома в Оленегорске-2, 10 домов в ЗАТО Видяево, 11 – в Заозерске, 16 – в н.п. Высокий. По программе перехода на закрытую систему теплоснабжения в Ленинском округе города Мурманска работы по замене индивидуальных тепловых пунктов были завершены в 107 домах на сумму 334 миллиона рублей. Работы по капитальному ремонту с использованием субсидии ТСЖ завершены в 13 домах в Мурманске, Зверосовхозе и Мончегорске на сумму 42,2 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, также обновлено 10 домов, требующих срочного капитального ремонта. Из резервного фонда правительства Мурманской области на эти цели было выделено 181,5 миллиона рублей.

Фото: https://gov-murman.ru