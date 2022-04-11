В 2022 году в Мурманской области откроется 10 спортивных молодёжных пространств

До конца года в Мурманской области появится 10 спортивных молодёжных пространств. О запуске нового проекта сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, создание точек притяжения для молодёжного актива началось по инициативе главы региона в прошлом году. На сегодняшний день открыто девять молодёжных пространств: в Ревде, Апатитах, Коле, Оленегорске, Североморске и Умбе – в рамках оригинальной региональной концепции «СОПКИ»; в Ковдоре, Апатитах и Кандалакше – в рамках концепции «Arctic/Space».

«Конечно, классно, что эти центры пользуются безусловной популярностью среди ребят. Для них это возможность провести время в комфортных, уютных общественных пространствах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробно о формате спортивных молодёжных пространств на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.