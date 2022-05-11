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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 16:30

В 2022 году в Мурманской области отремонтируют более 118 км автодорог

В регионе стартует дорожная кампания. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, состояние дорожной сети традиционно является важным вопросом, который затрагивает практически всех жителей, поэтому ему необходимо уделить пристальное внимание.

«Мы планируем отремонтировать в этом сезоне более 118 километров дорожного полотна. Сюда входят региональные, муниципальные дороги, а также мосты. Больше половины работ будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что часть дорог из плана 2022 года отремонтировали в 2021 году в рамках опережающей дорожной кампании.

«Также в этом году в рамках нацпроекта мы начнём работы сразу на двух участках автоподъезда к Териберке. Напомню, что на это нам выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета», – сказал Андрей Чибис.

«Крайне важно, что муниципалитетам на ремонты будет выделено на 20% больше средств, чем в прошлом году – более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Важно начать работу максимально быстро», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис попросил муниципалитеты и региональный Минтранс внимательнее отнестись к контролю за теми участками, работы на которых были реализованы в прошлые годы.

«Необходимо понять, какие недостатки имеют место быть и исправить их в рамках гарантийного срока», – заключил губернатор.

 

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