В 2022 году в Мурманской области отремонтируют на треть больше кровель, чем в 2021 году. Об этом на заседании Ассоциации управляющих организаций многоквартирных домов Мурманской области рассказала генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

«В 2022 году планируется провести 248 видов работ по капитальному ремонту 208 многоквартирных домов. Мы прекрасно понимаем, что одна из острых проблем на сегодняшний день – критическое состояние кровель. В 2021 году за счет взносов собственников и субсидии из областного бюджета было приведено в порядок 93 крыши. В 2022-м планируется капитальный ремонт 129 крыш», – отметила Юлия Барсукова.

Члены Ассоциации поблагодарили региональный Фонд капитального ремонта за усилия по решению злободневной проблемы и предложили рассмотреть возможность осуществления капремонта кровель с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ по аналогии с заменой 170 лифтов. Фондом капремонта Мурманской области будет рассмотрена возможность реализации такой программы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436733/#&gid=1&pid=1