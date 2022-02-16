В 2022 году в Мурманской области планируется построить 4 новых спортивных объекта

В 2022 году в Мурманской области планируется построить четыре новых спортивных объекта. Об этом сообщает Министерство строительства региона.

Так, в этом году продолжится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ЗАТО г. Заозерск.

В Полярных Зорях продолжатся работы по строительству лыжной базы, а в ЗАТО г. Североморск начнется строительство крытого бассейна.

Всего в 2022 году в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению президента России Владимира Путина, в стране планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, новые спортивные объекты появятся в более чем 50 регионах нашей страны. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей.

«Наша основная задача, которую поставил президент, чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 70% россиян. В конце прошлого года благодаря проведенным мероприятиям этот показатель составил 46,5%. К концу этого года в планах достичь показателя как минимум 48%», – подчеркнул Чернышенко.

Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства, отмечает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440111/#&gid=1&pid=1